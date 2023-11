Bayern Monaco, clamoroso ko: in Coppa di Germania passa il Saarbrucken

Era dal 2000 che il Bayern non usciva dalla Coppa nazionale ad opera di un club di terza o quarta serie: in quell'occasione aveva perso ai rigori contro il Magdeburgo . Non il migliore dei modi per i bavaresi di presentarsi al ' Klassiker ' contro il Borussia Dortmund 4° in classifica a -2 (23 a 21) dal 2° posto in classifica occupato propio dai ragazzi di Tuchel .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Saarbrücken-Bayern Monaco 2-1: bavaresi già eliminati dalla Coppa di Germania ai sedicesimi di finaleDFB POKAL - Niente Triplete per il Bayern Monaco che è finito già fuori dalla Coppa di Germania, clamorosamente eliminato dal Saarbrücken ai sedicesimi di

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Clamoroso in Coppa di Germania: Bayern Monaco eliminato da un club di terza divisioneGli uomini di Tuchel battuti 2-1 dal Saarbrucken. Non basta un gol di Muller

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Coppa di Germania, Bayern eliminato da club di 3/a serieSARREBRUCK, 01 NOV - Serata da incubo per il Bayern Monaco a tre giorni dal 'Klassiker' che giocherà sabato a Dortmund contro il Borussia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Incubo Bayern Monaco: eliminato dalla DFB-Pokal dal Saarbrucken, club di 3. LigaI bavaresi escono dalla coppa di Germania ai sedicesimi contro una squadra di terza serie tedesca.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Coppa di Germania, i risultati del secondo turnoLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa di Germania, i risultati del secondo turno

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕