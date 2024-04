Battuta d'arresto per il settore delle vendite in Italia

Su marzo 2023. Una battuta d’arresto che interrompe un periodo di crescita costante che durava da 19 mesi. Se non altro, nel primo trimestre dello scorso anno (ma in calo del 16% sullo stesso periodo del 2019, prima della pandemia).intervistati segnala un basso livello di acquisizione di ordini (per il 60% è stata bassa anche l’affluenza di visitatori nelle show room) e, dulcis in fundo, che il 64% prevede per i prossimi mesi stabilità sui bassi livelli di marzo.

Per superare la temuta sulla possibilità che gli incentivi possano portare risultati significativi”, spiega il CSP

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nel 2023 dimezzati gli investimenti in startup in Italia, fermi a 1,15 miliardiSecondo un'elaborazione dei dati sugli investimenti in startup fatta da Italian Tech, l'anno si chiude con una flessione del 50% degli investimenti in …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Il Motomondiale fa 75 anni: gli inizi, gli eroi e quell'Italia protagonistaRipercorriamo la storia della categoria che questo fine settimana riapre i battenti in Qatar. Le prime corse del 1949 accompagnarono la ricostruzione dopo la Seconda Guerra mondiale, con i nostri piloti e le nostre Case sempre in prima fila

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Banche, dopo gli utili record nel 2023 ecco chi correrà ancora in BorsaIl 2023 si è chiuso con risultati molto positivi per gli istituti di credito. E, con il taglio dei tassi che si allontana, migliorano le stime. Intesa, Unicredit e Mps sotto la lente dei mercati

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Gabanelli: quei super guadagni delle banche italiane nell'era dei tassi alle stelleAmmontano a 28 miliardi gli utili delle principali banche italiane nel 2023

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Enel: raddoppiano a 3,4 miliardi gli utili 2023, sale il dividendoNonostante una minore generazione e vendita di elettricità e gas il gruppo è riuscito a mettere a segno margini in crescita e una forte generazione di cassa

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »