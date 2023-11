Battuta d'arresto nel miglioramento dei diritti dei lavoratori migranti in Qatar

C'è stata una chiara battuta d'arresto nel percorso di miglioramento delle condizioni dei diritti dei lavoratori migranti in Qatar. Centinaia di lavoratori addetti alla costruzione degli impianti sportivi sono stati soggetti a inganni sulle mansioni, mancato ricevimento dello stipendio e orari di lavoro eccessivi senza giorni di riposo settimanali. Molti hanno perso la vita.

Nonostante le promesse di miglioramento, le misure per prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani sono rimaste inadeguate





