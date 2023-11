Battaglia commerciale tra Ucraina e paesi confinanti

KIEV - Tremila camion fermi al confine “amico” con la Polonia , code infernali all’altro confine amico con la Slovacchia : se c’è una cosa di cui nel quartiere presidenziale a Kiev farebbero volentieri a meno è la battaglia commerciale esplosa con Varsavia, e quella che sta esplodendo con Bratislava.

In guerra con la Russia e sotto costante minaccia dalla spada di Damocle della Bielorussia, l’ Ucraina ha scoperto di avere altri tre confini difficili da gestire, seppure per fortuna su un piano ben diverso da quello militare. Deve occuparsi e preoccuparsi dell’ Ungheria di Orbán, che punta i piedi sull’ingresso di Kiev nell’Unione e sui finanziamenti comunitari; della giravolta della nuova Slovacchia di Fico, che non fornirà più armi; e del braccio di ferro con la Polonia sulla “concorrenza sleale”. I trasportatori polacchi hanno scatenato uno sciopero contro le liberalizzazioni concesse dalla Commissione europea ai loro colleghi ucrain





