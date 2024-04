Batman e Spiderman in pista: Vinales e Melandri si ispirano ai supereroi

Altro che sceriffo: ad Austin, sul Circuit of the Americas, comanda Batman . Maverick Vinales ha scelto di ispirarsi al celebre supereroe della DC Comics per il Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Lo dimostrano il casco, dotato di simbolo del pipistrello, e il mantello indossato a fine gara. Un'idea già proposta un anno fa, in Indonesia, quando sfoderò maschera e costume di Batman sul podio.

Il casco del maiorchino riproduceva fedelmente la maschera robotica, dietro alla quale, in film e fumetti Marvel, si celava il miliardario Tony Stark. Lorenzo chiuse la gara con un discreto terzo posto, dietro a Daniel Pedrosa e Ben Spies, ma il piazzamento gli consentì comunque di gestire il grande vantaggio in classifica. Guardando le categorie minori, Albert Arenas è stato uno dei piloti fan dei supereroi.

Maverick Vinales Batman Marco Melandri Spiderman Motogp Motomondiale

