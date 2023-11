“Basta ribaltoni e governi tecnici, può nascere la Terza Repubblica”

04/11/2023 11:02:00 fattoquotidiano 2 min.

“Basta ribaltoni e governi tecnici, può nascere la Terza Repubblica”, appena approvato oggi in consiglio dei ministri, è che l’elezione diretta del presidente del consiglio garantisce “il diritto cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a“. In un eterno dejà vu – sette anni dopo il crac di Matteo Renzi – tornano a girare vorticosamente le solite parole che indicano (o dovrebbero indicare) un futuro radioso per la “Nazione”: ““, “credibilità”, “responsabilità”. Ecco che torna il riassunto degli ultimi 75 anni di storia repubblicana in cui “abbiamo avuto 68 governi con una vita media di un anno e mezzo”, gli stessi annali di statistica che venivano distribuiti ai cittadini-elettori quando la via salvifica doveva essere l’abolizione del Senato. “Se facciamo un passo indietro e guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio” puntualizza la premier ricordando che laha governato per buona parte dei suoi 16 anni di esecutivi con maggioranze di larghe intese. “E non credo che tutti i politici italiani siano peggiori di quelli francesi e tedeschi” riflette la capa del governo. Meloni dice che questa riforma è “” perché “siamo stabili e forti, abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che possa risolvere i propri problemi strutturali”