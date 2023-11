Basta lucchetti d'amore: il parco del Gran Canyon li mette al bando per salvare i condor

Quante volte vi è capitato di vedere in giro i lucchetti dell'amore? Capita di vederli attaccati proprio ovunque, con una particolare predilezione nei luoghi turistici più frequentati. Non esiste un vero divieto, se non le regole del decoro e del buon senso.

Attaccare lucchetti in una riserva equivale a lasciare la spazzatura in giro. Ma poiché le persone non solo si limitano a vandalizzare l'area, ma si lanciano anche le chiavi alle spalle, o le gettano nel canyon, lo scenario diventa ancora più pericoloso, soprattutto per un animale raro e in via di estinzione come il condor”. I condor sono attratti da questi oggetti, in particolar modo dalle chiavi, così come dalle monete. E rischiano di morire se ne mangiano troppe.

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Bologna | Segui la cronaca LIVECalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Diretta Sinner-Rublev, segui la sfida agli Atp di Vienna LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Diretta Barcellona-Real Madrid: segui il Clasico LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

DIRETTA Serie A, Lecce-Torino | Segui la cronaca LIVECalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Diretta Nuova Zelanda-Sudafrica: segui la finale dei Mondiali di rugby LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Diretta Inter-Roma, il prepartita: segui tutti gli aggiornamenti LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕