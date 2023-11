Bas Dost crolla a terra per un malore: paura in Olanda, cos’è successo

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.Dost, attaccante del Nec Nijmegen, si è accasciato a terra privo di sensi nel finale della partita con l’AZ Alkmaar

. La gara, dopo un consulto tra l’arbitro e le squadre, è stata sospesa definitivamente sul 2-1 per il Nec. È accaduto tutto al 90’: i soccorsi sono stati immediati una volta che si è compreso cosa stesse accadendo. Perché l’azione è proseguita per pochi secondi prima che in campo si accorgessero della gravità della situazione. Il club ha poi tranquillizzato tutti: «È cosciente ed è stato portato in ospedale».

Proprio Bas Dost era stato il protagonista della partita: suo il gol del vantaggio e suo l’assist per il raddoppio. Intorno al giocatore, i compagni si sono stretti creando una barriera umana in modo da garantirgli protezione, alcuni visibilmente commossi e scossi. Secondo quanto raccontato dalin Olanda, la famiglia del giocatore è stata portata nello spogliatoio prima del suo trasferimento in ospedale. headtopics.com

Sul campo è stato anche portato un defibrillatore ma, come scrivono in Olanda, non è ancora certo che sia stato necessario il suo utilizzo

