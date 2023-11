Barcolana, lo skipper Milos Radonjic arrestato per traffico di droga

L'operazione congiunta tra la Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste è avvenuta pochi giorni prima della regata, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dal Distretto Est di New YorkLa Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste hanno arrestato Milos Radonjic, lo skipper montenegrino di Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana, la regata più numerosa al mondo.

Un'indagine nazionale condotta dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esaminato il consumo di droghe d'abuso in Italia nel periodo 2020-2022 utilizzando le acque reflue. Nella foto, uno dei laboratori del Mario Negri

Tramite l'analisi delle tracce di scarti umani presenti nelle fogne, è stato possibile ottenere un quadro indiretto sull'uso di droghe nel Paese. Lo studio ha focalizzato l'attenzione sui pattern di consumo delle principali sostanze psicoattive, come cocaina, amfetamine, ecstasy, metamfetamine, eroina e cannabis. headtopics.com

Questo approccio di monitoraggio attraverso le acque reflue fornisce un metodo innovativo per comprendere e valutare il fenomeno del consumo di droghe, consentendo agli enti preposti di raccogliere dati preziosi per la formulazione di politiche e strategie di contrasto alle dipendenze e alla diffusione di sostanze stupefacenti nel Paese (nella foto, un laboratorio dell'Istituto Negri)

