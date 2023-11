Non è la sceneggiatura di un film né la trama di un romanzo, ma un’assurda vicenda che ha per protagonista la, generalmente la seconda domenica di ottobre. Alla partenza, al timone die il perché ha del clamoroso. Due giorni prima della gara, il 6 ottobre,con un mandato di cattura internazionale emesso quasi un mese prima, il 15 settembre, nientemeno che dal Distretto Est di New York, Stati Uniti.

Nell’ambiente Radonjic, montenegrino di 33 anni, è conosciuto per aver vinto molte regate, ma per gli agenti federali americani è soprattutto un pirata, per l’esattezza “, nome in codice di uno dei capi della “Tco”, organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di droga e al riciclaggio di denaro sporco, così come ricostruisce ilmigliaia di chilogrammi di cocaina dal Sud America...

e, secondo gli inquirenti, era lui a coordinare e pianificare il trasporto dei carichi dall’Ecuador o dalla Colombia su una nave container battente bandiera maltese, ma soggetta alle leggi americane.. Intercettato su applicazioni come Sky-Ecc, Signal, iMessage e Facetime, è stato beccato. headtopics.com

Così, anche senza il suo skipper titolare, il Maxi Jena ha regolarmente preso il via alla Barcolana 2023., però, sono stati squalificati, perché i giudici di gara gli hanno contestato di aver acceso due volte il motore, cosa non consentita. Forse perché volevano scappare anche loro o, forse, perché al peggio non c’è mai fine.

