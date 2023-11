Barcolana, arrestato Milos Radonjic skipper di Maxi Jena: su di lui un mandato per traffico internazionale di…

La Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste ha arrestato Milos Radonjic, del Montenegro, lo skipper di Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana, la regata più numerosa al mondo.

L'arresto è avvenuto giorni prima della regata in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York per il reato di traffico di sostanze stupefacenti Radonjic si trova adesso rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo (Udine) dove è stato trasferito dal penitenziario di Trieste. Nel corso dell'interrogatorio davanti alla Corte di Appello di Trieste Radonjic ha detto che si tratta di un caso di omonimia.

Radonjic lo svolta Toro: il Lecce nel destinoHa giocato molto poco (347 minuti in 7 partite), ma continua a essere il bomber della squadra con 3 gol: si candida per una maglia da titolare Leggi di più ⮕

Perché Radonjic non gioca nel Torino: cosa sta succedendo con il serboIvan Radonjic è sceso in campo per l'ultima volta all'inizio di ottobre contro il Verona: poi solo panchine. Perché il serbo del Torino non gioca? Leggi di più ⮕

Maxi-tagli alle pensioni degli statali: chi lascia il lavoro perde fino a 11 mila euroAssegno più leggero già nel 2024 per 30 mila insegnanti e dipendenti di Comuni e Giustizia. La Cgil: «L’esecutivo peggiorerà la legge Fornero svuotando le tasc… Leggi di più ⮕

Esageropoli. Supermafia Lombarda: l’ultima maxi inchiesta che è diventata miniIn Italia è sempre tutto maxi: maxi retate e maxi processi che finiscono in poca roba. A Milano oggi, come a Roma per Mafia capitale. L’irresistibile desiderio… Leggi di più ⮕

Maxi rissa con spari fuori dal McDonald's, coinvolte 20 persone: due feritiL'episodio intorno alle 5 di stamattina. Il più grave degli aggrediti è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'Ospedale del Mare dove si... Leggi di più ⮕

Maxi collane: l'accessorio che vesteDalle prime, e più famose, “statement necklace”, cioè le collane-dichiarazione, ai modelli preziosi o dalle misteriose forme organich… Leggi di più ⮕