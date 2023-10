Barcellona-Real Madrid, il pronostico di una sfida stellare

Liga , la madre di tutte le sfide arriva all’11ª giornata. É tempo di Clásico , Barcellona contro Real Madrid . Una partita di livello mondiale tra due delle formazioni che (insieme a Girona e Atletico Madrid, lo dice la classifica) si stanno giocando il titolo di campione di Spagna .

Curiosità, statistiche e pronostico Il Barça ha sempre vinto in casa , facendo leva su giovani ed esordienti: contro il Bilbao è stato decisivo il 17enne Marc Guiu , subentrato al 79’ e in gol dopo neanche un minuto. Neanche nei sogni. Di contro il collettivo dei Blancos non ha bisogno di presentazioni, Bellingham e compagni sbarcano a Barcellona per fare risultato pieno dopo l'1-1 esterno contro il Siviglia di Sergio Ramos .

