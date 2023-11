Barbara d’Urso approda al Festival di Sanremo 2024: clamorosa indiscrezione!

L’indiscrezione bomba è rimbalzata per tutto il web, creando pareri contrastanti tra il pubblico. Di certo, da quando se ne è andata daè in caduta libera con gli ascolti e la Merlino non sembra poter nulla contro questo trend. Secondo scoop sulla d’Urso riguarda la sua, anche se nessuno dei due si è mai prodigato a smentire o confermare lo scoop.

“Barbara e Briatore, senza dare troppo nell’occhio, escono insieme. Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l’esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani. Al loro tavolo in una sala appartata c’era Barbara in gran forma appena tornata da Londra e Parigi, elegantissima, ma non troppo appariscente. Barbara era palesemente con Briatore, in gran forma.

