Barbara D'Urso a Sanremo 2024? Cosa ha detto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5

Dove sei, le chiede Fredella. "Sono in camerino" a teatro"per Taxi a due piazze”risponde. Poi la provocazione, visto che da giorni si parla del suo arrivo a Sanremo 2024. “Lascia stare Amadeus”, tuona Simioli che aggiunge:"Ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”. E d’Urso risponde:"L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Barbara d’Urso approda al Festival di Sanremo 2024: clamorosa indiscrezione!Barbara d'Urso al Festival di Sanremo 2024? Arriva un gossip bomba, poi si parla del flirt con Flavio Briatore.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

IODONNA: Barbara d'Urso e il red carpet con l'ex Mauro Berardi e il figlio EmanueleÈ risaputo: della sua vita privata Barbara d'Urso non ama parlare. Ma in questi giorni ha deciso di fare uno strappo alla regola, in occasione della presentazione di un film, Shukran, che è stato prodotto dal figlio Emanuele Berardi.

Fonte: IOdonna | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Novak Djokovic: 'Mi pongo sempre nuovi obiettivi, voglio vincere l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024'OLIMPIADI, TENNIS - Alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, Novak Djokovic mette nel mirino l'oro olimpico del 2024. Il trionfo ai Giochi ancora manca in una b

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Deadpool 3, le riprese dovrebbero riprendere nel 2024Deadpool 3 avrebbe rimandato l'uscita al cinema a causa dello sciopero degli attori ancora in corso ma, stando all'ultimo aggiornamento, avrebbe intenzione di tornare sul set nel 2024.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Meno tasse ma non per tutti: come funziona il taglio del cuneo fiscale nel 2024Nella manovra del governo Meloni è confermato l'aumento degli stipendi, con meno contributi e aliquote più basse per fringe benefit e premi di risultato. Riguarda...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Manovra 2024, dal ritorno di quota 103 al taglio del cuneo fiscale: Ecco le novitàIl ritorno di Quota 103, la rivalutazione delle pensioni e il taglio del cuneo fiscale: ecco le novità della manovra 2024. L'infografica (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕