Bando Voucher Transizione Energetica per le imprese di Roma e provincia

Due milioni e mezzo di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia grazie al bando Voucher Transizione Energetica della Camera di Commercio di Roma, da oggi on line sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it).

Le risorse messe a disposizione puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’impresa e realizzati (o da realizzare) nella sede aziendale situata nel territorio di Roma e provinci

CMDOTCOM: Visita di Spalletti e Totti all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di RomaL'allenatore Luciano Spalletti e l'ex calciatore Francesco Totti hanno fatto visita insieme all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma , sancendo la "pace" definitiva dopo 6 anni e mezzo di litigi e freddo intenso.

ROMATODAY: Via libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a RomaVia libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a Roma dal premier Edi Rama e dall'omologa Giorgia Meloni. Ora manca il passaggio al Parlamento, ha precisato in un'intervista televisiva a Report TV, Rama. Nonostante le dure critiche dell'opposizione - non solo italiana, ma anche albanese -, la ratifica dal parlamento albanese dovrebbe essere una pura formalità visto che la procedura richiede il voto della maggioranza semplice dei seggi, controllati dal Partito socialista del premier. Rama ha nuovamente ribadito che l'accordo con Meloni "non è un favore personale, ma un approccio strategico, nei confronti di un partner strategico". , sono scattate polemiche immediate in Albania dopo l'annuncio dell'accordo sui centri per rifugiati e richiedenti asilo frutto del patto tra Rama e Meloni. A Tirana l'accordo non è stato però accolto di buon grado da tutti. Vari i punti contestati

CORSPORT: Champions League femminile: Roma pareggia 2-2 con il Bayern MonacoLa Roma di Alessandro Specchia pareggia 2-2 in rimonta con il Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C della Champions League femminile.

ROMATODAY: Povertà a Roma: in 15 anni gli empori Caritas hanno sfamato 12mila famiglie. Il picco a Roma estDal 2008 al 2023 sono stati attivati cinque luoghi dove le famiglie in difficoltà possono reperire beni di prima necessità che altrimenti...

ROMATODAY: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 novembreCosa fare nel fine settimana a Roma

ROMATODAY: Applicazione della legge sul testamento biologico a RomaUn'analisi dell'associazione "Luca Coscioni" rivela che l'applicazione della legge sul testamento biologico a Roma è carente e lenta, con tempi di attesa fino a 37 giorni per il primo appuntamento per il deposito della documentazione. L'indagine evidenzia anche la necessità di una burocrazia meno farraginosa e informazioni più chiare e frequenti da parte delle istituzioni.

