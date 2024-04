Bando per la vendita di armi della Provincia di Frosinone

Un bando che fa gola e che, un po' a sorpresa anche per gli stessi promotori, ha fatto il giro di mezza Italia rivelandosi altamente allettante. È quello emanato a marzo dalla Provincia di Frosinone per la vendita delle armi fino a non molto tempo fa utilizzate dal corpo che svolge funzioni di polizia amministrativa e di controllo sul territorio e che opera alle dipendenze dell'ente di piazza Gramsci.

Un totale di sedici 'pezzi' tra pistole e fucili di vario tipo, definiti in 'ottimo stato', messi sul mercato in singoli lotti con un prezzo base di partenza. Dal 18 del mese scorso, giorno in cui è comparso l'avviso pubblico sull'albo pretorio, sono arrivate centinaia di richieste di informazioni. L'ufficio del servizio patrimonio della Provincia è stato tempestato di telefonate, giunte dalla Ciociaria e da altre regioni, anche da Lombardia e Toscana solo per citarne alcune. Diverse anche le email ricevut

