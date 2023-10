Bandecchi deluso dal centrodestra attacca Meloni: “Solo propaganda come ai tempi del fascismo. Manovra da gov…

'Questo governo? Tanta propaganda, tante promesse, da elettore a suo tempo del centrodestra sono molto deluso: questa è una finanziaria da governo tecnico', dice il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Lontano passato missino, vicino passato forzista, o comunque di vicinanza a Silvio Berlusconi, oggi Bandecchi - che è anche proprietario della Ternana e di Unicusano - 'detiene' Alternativa popolare…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Manovra, Meloni: 'Non c'è la misura sull'accesso ai conti correnti'Ultime limature alla bozza definitiva della legge di Bilancio che è pronta a essere discussa in Parlamento Leggi di più ⮕

Manovra ancora aperta: Meloni boccia il prelievo su conti correntiNella legge di bilancio ʼnon c'è la misura che consentirebbe all'agenzia delle entrate di accedere direttamente ai conti degli italiani per recuperare le imposte non pagateʼ.ʼCon questo ʼavviso ai navigantiʼ pubblicato sui social nella serata di ieri, Giorgia Meloni corregge il tiro rispetto alla bozza di Manovra circolata nelle ultime ore. Leggi di più ⮕

Meloni: 'Non ho problemi con Salvini, Tajani o Mediaset. In Manovra non c'è pignoramento'Manovra, Meloni: arriverà in Parlamento nelle prossime ore Leggi di più ⮕

Meloni, manovra? Siamo in dirittura di arrivo'Vi sconsiglio di rincorrere le bozze, ce ne sono tante' . La premier risponde alle domande dei giornalisti al termine del vertice Ue a Bruxelles. 'Stiamo lavorando bene' (ANSA) Leggi di più ⮕

Altro che 'Fisco amico': in arrivo accesso diretto a conti correnti e pignoramenti telematiciLo prevede la bozza della manovra 2024 varata nei giorni scorsi dal governo Meloni Leggi di più ⮕

Manovra, Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero'Il leader Ms5, Giuseppe Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero. Scegliete tagli e non investimenti' Leggi di più ⮕