Banca d'Italia registra una perdita di 7,1 miliardi nel 2023

L'assegno da 615 milioni che la Banca d’Italia è riuscita a far avere al ministero dell’ Economia non cambia il quadro generale: il bilancio di Via Nazionale per il 2023 fa segnare una perdita lorda di ben 7,1 miliardi, in linea con i risultati negativi delle altre banche centrali europee.

Ascolta: Btp ad alto rendimento, tornano in Italia gli investitori stranieri: richieste per 41 miliardi per un'emissione di 5 Solo grazie al fondo rischi generali prudentemente accumulato negli anni scorsi (utilizzato per 5,6 miliardi) e ai 2,3 miliardi di imposte che saranno recuperate negli esercizi futuri, quel risultato clamorosamente negativo si è trasformato in un utile netto di 815 milioni, di cui il grosso andrà appunto allo Stato; i restanti 200 milioni sono destinati invece ai “partecipanti”, ovvero agli istituti finanziari e agli altri soggetti che detengono il capitale di Bankitali

