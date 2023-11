Bambini palestinesi sulle macerie di un edificio distrutto durante gli attacchi israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato che una tregua con Israele è possibile. Questo fa crescere le speranze che il gruppo possa presto rilasciare decine di persone prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre. 'Siamo vicini a raggiungere un accordo per una tregua', ha dichiarato Haniyeh, secondo un comunicato inviato dal suo ufficio all'Afp.

Per settimane, mentre infuriava la guerra a Gaza, i negoziatori hanno cercato di trovare un accordo per liberare alcuni dei circa 240 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi. La maggior parte degli ostaggi sono civili israeliani, alcuni dei quali bambini e anziani. Solo pochi di coloro che sono stati sequestrati sono stati rilasciati, liberati dalle truppe di terra israeliane





