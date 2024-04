Bambini italiani e cinesi dialogano in videoconferenza

Una trentina di bambini della quinte elementare e della prima media della scuola paritaria bilingue My School di Civitanova Marche hanno dialogato per circa un'ora e mezza oggi in videoconferenza con un gruppo di coetanei della scuola New Talent Accademy di Pechino. Un evento eccezionale, sottolineano gli organizzatori, sia per la disponibilità de governo cinese, sia per la giovanissima età degli alunni.

La My School di Civitanova Marche è stata rappresentata dalla professoressa He Ping, docente dell'Università di Macerata, dall'avvocato Anna Marconi e dalla dottoressa Alessandra Marconi, per un corso di formazione transculturale.

A rompere il ghiaccio sono stati due alunni cinesi della scuola italiana, che abitano a Civitanova Marche con le loro famiglie. Sono previsti incontri successivi, gemellaggi e scambi tra scuole. Il programma della 'My School', fondata nel 2016 per alunni da 3 a 14 anni - spiega Matricardi - ha una forte impronta italiana , ma con una grande apertura al mondo: radici italiane con ali internazionali".

Bambini Videoconferenza Scuola Italia Cina

