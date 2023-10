Bambina di pochi mesi maltrattata dai genitori: ha gravi lesioni al volto e al corpo. «È caduta per sbaglio».

Così piccola eppure già vittima di tanta sofferenza. Ha gravi lesioni al volto e al corpo e i suoi giovani genitori sono in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Si tratta di una bimba tra i tre e i quattro mesi, che la segnalazione di un familiare ha permesso di scoprire ad Alessandria, in una casa del centro.

Gli ulteriori approfondimenti svolti all'Ospedaletto Infantile, anche di carattere medico legale, hanno infatti consentito di appurare un quadro clinico compatibile con pregresse percosse al volto e ad altre parti del corpo.

