Bambi: The Reckoning - Primo trailer del film natalizio con Michelle Pfeiffer

Bambi : The Reckoning, ecco il primo trailer del film che cambierà per sempre la vostra idea del cerbiatto disneyano. Chloë Grace Moretz e Dominic Sessa si aggiungono al cast di Oh. What. Fun , un film natalizio con protagonista Michelle Pfeiffer . Tra le new entry. Annunciata qualche settimana fa, la commedia natalizia ha fissato una data per l’avvio della produzione prevista per maggio 2024 con protagonista, anche Dominic Sessa e Chloë Grace Moretz daranno il proprio contributo alla trama di Oh.

What. Fun. Ad oggi non è chiara l’assegnazione dei personaggi, ma la trama segue la storia della. La madre, Claire, ha organizzato una gita di Natale per la sua famiglia, ma non la prenderà bene quando tenderanno a dimenticarsi di lei nella confusione. A quel punto, stizzita, Claire scompare senza lasciare traccia. Non informa i suoi parenti della sua destinazione, bensì preferisce giocare con l’incertezza scatenando il caos

Bambi Film Trailer Cerbiatto Disneyano Chloë Grace Moretz Dominic Sessa Oh. What. Fun Michelle Pfeiffer Commedia Natalizia Produzione

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



comingsoonit / 🏆 24. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Addio caschetto sfilato, Michelle Pfeiffer è la nuova regina della chioma bombshell XLGli ultimi selfie di Michelle Pfeiffer in macchina a New York non lasciano dubbi, la star quasi 66enne ha abbandonato forever il caschetto ed è diventata una fan irriducibile dei capelli biondi e lunghissimi in stile Barbiecore agée (e consapevole).

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Biagio Antonacci ospite dalla Hunziker, chi è? Età, vita privata, la malattia del figlio (nipote di Morandi),Biagio Antonacci stasera ospite nell'ultima puntata di Michelle Impossible lo show di Michelle...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Michelle Impossible, Hunziker in tv dopo la rottura con Alessandro Carollo: ospiti della serata e cosa succedeMichelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker, va in onda...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Katia Follesa hot sul palco di Michelle Impossible, lo spacco del vestito si sposta e la Hunziker si arrabbia.Katia Follesa fa parte, ormai da anni, del cast fisso del programma di Michelle Hunziker: Michelle...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Umbrella Entertainment pubblica il teaser del nuovo film horror con protagonista BambiUmbrella Entertainment ha condiviso il teaser del nuovo film horror che rivisiterà la storia di Bambi, uno dei personaggi più amati dai bambini. Il teaser mostra brevemente il protagonista spietato, suscitando grande curiosità da parte del pubblico. Il film originale del 1942 ha ottenuto un grande successo e tre candidature ai Premi Oscar. Ora, dopo oltre ottant'anni, il cerbiatto sarà protagonista di una nuova pellicola, ma questa volta in una versione decisamente diversa, cercando di scappare dalla sua furia omicida.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati, i motivi dell'addio: «Lei ha dato priorità alle figliSi sono detti addio Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, dopo solo alcuni mesi di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »