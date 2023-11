Ballottaggio elezioni presidenziali in Argentina

Il 19 novembre in Argentina si terrà il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra Javier Milei , un economista ultraliberale di estrema destra , e il candidato di centrosinistra Sergio Massa . La novità principale riguarda Milei, che ha dedicato l’ultima parte della propria campagna elettorale a smentire le principali proposte che aveva sostenuto nel primo turno di votazioni.

Milei ha negato di voler privatizzare sanità e istruzione, come aveva sempre sostenuto finora, e più in generale cercato di ricalibrare le posizioni estreme ed eccessive che lo hanno reso noto in Argentina e nel mondo, e che avevano portato il giornale spagnolo al ballottaggio del 19 novembre, e in particolare del 24 per cento dell’elettorato che al primo turno aveva votato per Patricia Bullrich, la candidata della coalizione di centrodestra Juntos por el Cambio, arrivata terza: si parla di 6,3 milioni di voti e di una base elettorale piuttosto variegata, che nei fatti potrebbe votare sia per Massa che per Mile





