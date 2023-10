Balcani-Ue: von der Leyen da domenica nella regione - Altre News

(ANSA) - BELGRADO, 27 OTT - La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen effettuerà a partire da domenica una nuova missione nei Balcani occidentali per discutere della situazione nella regione, del corso delle riforme e degli aiuti della Ue. Come riferiscono i media serbi, von der Leyen sarà dapprima in Macedonia del nord, per proseguire poi in Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia Erzegovina. (ANSA).

(ANSA) - BELGRADO, 27 OTT - La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen effettuerà a partire da domenica una nuova missione nei Balcani occidentali per discutere della situazione nella regione, del corso delle riforme e degli aiuti della Ue. Come riferiscono i media serbi, von der Leyen sarà dapprima in Macedonia del nord, per proseguire poi in Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia Erzegovina. (ANSA).Tusk prova a riportare la Polonia in EuropaTrieste si prepara all'invasione delle auto d'epoca

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

A Skopje Forum Ue-Balcani su migranti, terrorismo e crimine - Altre NewsIl rafforzamento della collaborazione in materia di gestione delle migrazioni e in primo luogo il contrasto all'immigrazione illegale, la lotta al terrorismo, al traffico di droga e di armi sono i temi al centro di un Forum ministeriale Ue-Balcani occident... Leggi di più ⮕

E' ancora stallo nei negoziati tra la Serbia e il Kosovo - Altre NewsSi conclude con un nulla di fatto la serie di incontri che si sono tenuti a Bruxelles con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il premier del Kosovo, Albin Kurti, a margine del vertice dei leader europei. (ANSA) Leggi di più ⮕

Tre migranti uccisi in sparatoria al confine Serbia-Ungheria - Altre NewsSarebbe di tre migranti morti e di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta di prima mattina in edifici abbandonati vicino al villaggio di Horgos, in Serbia, un'area nella zona del confine serbo-magiaro, presso l'ex tenuta agricola 'Backa'. Leggi di più ⮕

Slovacchia annuncia sospensione aiuti militari all'Ucraina - Altre NewsBRATISLAVA, 26 OTT - Il nuovo primo ministro populista slovacco Robert Fico ha dichiarato giovedì che il suo governo interromperà gli aiuti militari all'Ucraina. (ANSA) Leggi di più ⮕

Bulgaria: via libera alla costruzione di due nuovi reattori - Altre NewsSOFIA, 25 OTT - La Bulgaria ha approvato oggi la costruzione di due nuovi reattori nucleari che utilizzeranno tecnologia americana, una decisione presa nell'ambito dello sforzo di diversificazione delle proprie fonti energetiche. (ANSA) Leggi di più ⮕

Meloni, 'con Macron e Scholz parlato di Serbia e Kosovo' - Altre NewsNell'incontro con il cancelliere Olaf Schol e il presidente francese Emmanuel Macron 'eravamo impegnati sulla soluzione di un altro scenario critico, quello tra Serbia e Kosovo. Stiamo cercando di trovare una soluzione. (ANSA) Leggi di più ⮕