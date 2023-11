Balcani, logistica e trasporti al centro dell'economia

(ANSA) - BELGRADO, 30 OTT - La logistica e i trasporti sono centrali per rendere competitiva l'economia e la tratta Italia-Slovenia-Croazia è la strada più veloce per l'avvicinamento della Serbia all'Unione europea.

Recentemente abbiamo firmato due nuovi contratti per la costruzione di quasi 300 chilometri di autostrade. L'intenzione è quella di migliorare le infrastrutture stradali, il che ci consentirà maggiori investimenti, uno sviluppo più uniforme nel Paese e migliori collegamenti con i nostri vicini", ha affermato il ministro.

