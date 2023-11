LUSAIL - Un secondo posto che vale come una vittoria: nella notte del Qatar, Bagnaia ipoteca il titolo mondiale di MotoGp perché il suo rivale Jorge Martin - tradito dalle gomme, così come sabato nella sprint race era accaduto a Pecco - chiude lontanissimo, 10°. Il vantaggio del piemontese sullo spagnolo sale così a 21 punti quando manca solo l'appuntamento di Valencia, tra una settimana.

Sul traguardo trionfa il romano Fabio Di Giannantonio ed è una soddisfazione da impazzire di gioia, perché lo fa con la Ducati del team Gresini che nella prossima stagione sarà di Marc Marquez. Tre italiani e tre moto di Borgo Panigale sul podio, completato da Luca Marini. All'arrivo è festa grande nel box di Bagnaia, mentre Martin taglia il traguardo guardando polemicamente lo pneumatico posteriore: tra Pecco e il titolo iridato ci sono solo la sprint race di sabato prossimo e la gara di domenica. Con un vantaggio del genere la conferma del titolo iridato è vicinissim





