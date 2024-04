Badante condannata per truffa ai danni di una famiglia

Una badante italiana, Diletta Verdini, è stata condannata a 2 anni di reclusione per truffa ai danni di una famiglia presso cui lavorava. La donna aveva cercato di ottenere dei soldi dalla famiglia, vantandosi di aver vinto una causa legale.

Tuttavia, si è scoperto che tutto era falso e la badante è stata denunciata. Verdini ha accettato un accordo con la procura e ha ottenuto il via libera del giudice per la pena concordata.

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Una donna si spaccia per avvocato e scrive una finta sentenza per truffare una clienteDiletta Verdini, figlia dell'ex senatore Denis, ha patteggiato un anno di reclusione per tentata truffa e falso. Si era spacciata per avvocato e aveva scritto una finta sentenza per vantarsi con la cliente di aver vinto la causa. La truffa è stata scoperta dalla stessa cliente che ha incaricato un nuovo avvocato.

«È sordo e non ci ha detto nulla, nonno non può sposare la badante». Ma al 90enne il tribunale invece dice sìPERUGIA - Un anziano vedovo, un nuovo matrimonio con la badante da portare all'altare e la...

Bonus badante per anziani con Isee "basso": come funzionaIl decreto PNRR 2024 ha introdotto una misura volta a migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni a favore delle persone anziane non autosufficienti

Trento, eredità di 5 milioni alla badante e niente ai nipotiSi indaga sul testamento di una discendente del podestà Malfatti di Rovereto, in provincia di Trento, che ha lasciato 5 milioni di euro alla sua badante. La Procura ipotizza che l'anziana non fosse più lucida e che l'assistente si sia approfittata.

