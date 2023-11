Bacio Rubiales, la procura spagnola apre inchiesta per aggressione sessuale

La procura spagnola ha avviato un'inchiesta per 'aggressione sessuale' e 'coercizione' nei confronti del presidente sospeso della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales.

Questo in seguito all'episodio in cui l'ex capo del calcio iberico ha baciato sulla bocca la calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili. La stampa iberica ha reso pubblica questa informazione, sottolineando che la procura ritiene che il bacio non sia stato consensuale da parte della giocatrice, come riportato dall'agenzia Efe. Martedì scorso, la Hermoso aveva presentato un esposto contro Rubiales.

UFFICIALE: la Fifa squalifica Rubiales per tre anni per il bacio a HermosoLa FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola), da ogni attività legata al calcio nazionale e internazionale per i prossimi tre anni. Il massimo organismo mondiale Leggi di più ⮕

Bacio alla giocatrice, la decisione della FIFA: Luis Rubiales squalificato per tre anniCALCIO - Il caso riguarda gli eventi verificatisi durante la finale della Coppa del mondo femminile Fifa del 20 agosto 2023 con il bacio alla giocatrice Jenny H Leggi di più ⮕

Rubiales squalificato tre anni dopo il bacio alla calciatrice HermosoLa decisione della Commissione disciplinare della Fifa. L’ex presidente della Federcalcio spagnola ha dieci giorni per chiedere le motivazioni e ricorrere in a… Leggi di più ⮕

