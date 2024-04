Azionisti di Stellantis si esprimeranno sulla remunerazione di Carlos Tavares

AGI - Un voto non vincolante ma attentamente controllato: gli azionisti di Stellantis , nell'assemblea generale di oggi, si esprimeranno sulla remunerazione di Carlos Tavares , direttore generale del colosso industriale.

Nel 2022 il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "scioccante ed eccessivo" l'importo "astronomico" del compenso di Tavares. Stellantis sostiene che questa remunerazione dovrebbe piuttosto essere paragonata a quella di multinazionali come la Boeing negli Stati Uniti . Il gruppo realizza, ma trae la maggior parte dei profitti dal mercato americano.

A differenza di quanto sarebbe accaduto se la sede centrale di Stellantis fosse stata situata in Francia, il voto degli azionisti sarà puramente consultivo, essendo la società disciplinata dalla legge olandese. L'Assemblea generale si svolgerà ad Amsterdam dalle 14 alle 18. Il colosso automobilistico ha annunciato il 15 febbraio che ridistribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai suoi dipendenti in tutto il mondo. Gli azionisti del gruppo riceveranno circa 7,7 miliardi di euro per l'anno finanziario 2023, tra dividendi e un programma di riacquisto di azioni proprie. Il maggiore azionista di Stellantis è la holding Exor della famiglia Agnelli , seguita da quella della famiglia Peugeot e dallo Stato francese attraverso Bpifrance .

Stellantis Azionisti Remunerazione Carlos Tavares Bonus Pensioni Obiettivi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agi Agenzia Italia / 🏆 11. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Stellantis, Urso: 'Chiesto di presentare un programma per ogni stabilimento'Il ministro: 'Capisco che Tavares tuteli gli azionisti, ma noi pensiamo agli italiani' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Stellantis, De Palma (Fiom): “I tavoli senza l’ad Tavares non servono a nulla“Il comportamento dell’azienda è irresponsabile socialmente perché oggi siamo qui per parlare dello stabilimento di Melfi e non abbiamo avuto nessuna risposta, nè alcuna garanzia rispetto alla messa in produzione dei cinque modelli elettrici previsti e sui lavoratori dell’indotto e della componentistica che rischiano di perdere l’occupazione.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Stellantis: Tavares avverte sulle conseguenze di introdurre competitor cinesiCarlos Tavares, CEO di Stellantis, avverte sulle decisioni impopolari che dovranno essere prese se vengono introdotti competitor cinesi nel mercato automobilistico italiano. Tavares smentisce anche le voci sul ritiro completo del Gruppo in Italia.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Tavares: 'La concorrenza cinese sarà una minaccia per Stellantis'Tavares: concorrenza cinese sarà minaccia per Stellantis

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Stellantis, Tavares: «Mi hanno chiesto di vendere Alfa Romeo e i cinesi volevano un altro marchio»»Durante la presentazione dell’Alfa Romeo Milano all’Automobile Club di Milano, Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, ha raccontato alcuni retroscena

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Stellantis, Tavares rassicura: «Non lasceremo Cassino, assegnati nuovi modelli per uscire dall'emergenza»A pochi giorni dal sit-in organizzato dal sindacato di base e a una settimana dallo sciopero...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »