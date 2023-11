Azioni incerte e dati deboli sull'economia cinese

Azioni incerte mentre prosegue la stagione delle trimestrali e arrivano dati nuovamente deboli sulla salute dell’economia cinese. Bloomberg rimarca che tra gli addetti ai lavori ci sono rinnovati dubbi sul fatto che la Federal Reserve abbia terminato la politica di inasprimento monetario.

Le azioni asiatiche hanno interrotto una striscia positiva di quattro sedute: 'Dopo i rally stellari di ieri in tutta la regione, gli indici stanno cedendo parte dei loro guadagni, con una ripresa dei rendimenti obbligazionari e un dollaro Usa più solido', ha dichiarato Jun Rong Yeap, analista di mercato presso IG Asia. La debolezza della domanda estera ha intanto abbattuto l’avanzo commerciale cinese a 56,53 miliardi di dollari, a ottobre, dagli 82,35 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, ben al di sotto delle previsioni del mercato che prevedevano 82 miliardi di dollari

:

