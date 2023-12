Avvertimento dell'Idf alla popolazione di Gaza

«Per la vostra sicurezza, vi invitiamo a spostarvi nei rifugi per sfollati interni nei quartieri di Al-Fukhari, Al-Shaboura, Al-Zuhur e Tal Al-Sultan» scrive l’Idf (le forze armate israeliane) in un avvertimento rivolto alla popolazione di Gaza, diretto in particolare a chi si trova nell’area di Khan Yunis, pubblicato sui social media.

La vita per i palestinesi (secondo un’agenzia dell’Onu gli sfollati sono 1,8 milioni) è questa: dopo che nella prima fase l’esercito dello Stato ebraico ha detto a tutti quelli che si trovavano nel settore settentrionale della Striscia di spostarsi in quello meridionale per mettersi al sicuro, ora è cominciata l’offensiva di terra anche a Sud e agli attacchi aerei (da inizio conflitto i raid sono stati 10mila) è seguita anche l’avanzata di terra dei tank, verso la città di Khan Yunis ma anche verso Rafah, vicino al confine con l’Egitto. Il meccanismo della divisione in





