Avv. Deléchat: 'Il Newcastle può risolvere il contratto di Tonali. Ma non lo farà'

"La maggior parte dei contratti di lavoro dei calciatori includono clausole relative a"grave comportamento illecito" e"discredito", che definiscono comportamenti che potrebbero portare alla risoluzione del contratto di uno giocatore". A dirlo è, ex deputy head legal della FIFA, specializzato in diritto dello sport, in relazione alla situazione di Sandro Tonali, squalificato per dodici mesi in seguito al procedimento per scommesse illegali mosso dalla FIGC.

Determinare se le offese legate alle scommesse costituiscano un"grave comportamento illecito" può essere soggettivo, così come valutare le azioni che danneggiano l'immagine del club. I contratti nel calcio pongono l'accento sulla stabilità contrattuale, il che significa che i contratti dovrebbero essere risolti solo alla scadenza del termine o mediante accordo reciproco.

Può il Newcastle intraprendere azioni legali contro il Milan e non pagare il restante del trasferimento? "Se si scopre che il Milan era a conoscenza dell'addizione al gioco d'azzardo di Tonali o dell'indagine condotta dalle autorità italiane, sorgono questioni legali. La maggior parte degli accordi di trasferimento includono garanzie relative alla salute e al comportamento di un giocatore. La conoscenza del Milan dei problemi di Tonali potrebbe essere considerata una violazione, rendendoli potenzialmente responsabili per un risarcimento. headtopics.com

