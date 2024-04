Auto elettrica prende fuoco nel parcheggio di un'azienda a Rimini

Era stata appena consegnata dal concessionario l' auto elettrica - una Renault Zoe - che ha preso improvvisamente fuoco nel parcheggio di una azienda di Rimini. Un rogo improvviso e inspiegabile su cui i vigili del fuoco hanno aperto un'inchiesta dopo aver - con fatica - spento le fiamme . Quanto avvenuto nella serata diLo scorso 3 febbraio 2024 sulla via Emilia, nel piacentino, un uomo è alla guida della sua nuova Bmw 350 ibrida.

In realtà ad andare a fuoco è l'impianto elettrico a bassa tensione, quello comunemente usato per le luci o i riscaldamenti. Il pacco batterie rimane integro evitando così conseguenze peggiori. E la ragione non è scontata: "Nel caso del trasporto pubblico i pacchi batteria sono inscatolati in contenitori d’acciaio isolati con azoto, e non aria. L'azoto è un materiale che non brucia.

E nel caso che questa batterie prendano fuoco, le conseguenze sono molto diverse da quelle di un incendio innescato da un auto termica: "In quel caso il serbatoio è uno, quindi la combustione è immediata - spiega a Today.it Federico Bella - il pacco batteria delle auto elettriche è formato da tantissime celle parallele. Questo vuol dire che all’inizio si ha una sola fiammella e che c'è tempo, prima che il fuoco divampi, di fare qualcosa.

Auto Elettrica Incendio Renault Zoe Vigili Del Fuoco Inchiesta

