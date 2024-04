Auto a guida autonoma salva un uomo in corso d'infarto

Se qualcuno pensa che le auto a guida autonoma non servano, questa è una storia che potrebbe far cambiare idea . È vero, alcuni modelli di Marchi quali Tesla sono stati inondati di critiche e preoccupazioni poiché non considerati sicuri, eppure è stata proprio un'auto dell'azienda di Elon Musk a contribuire a salvare un uomo in corso d'infarto.

Tesla salva-vita La notizia – nell'era dei social onnipresenti – è esplosa ovunque, e ovviamente è anche arrivata all'orecchio di Elon Musk , che su X ha scritto: ' Sono contento che Tesla FSD fosse lì per aiutarti e che tu ti senta bene! ' L'FSD di cui parla il magnate altro non è che il Full Self-Driving, ossia guida completamente autonoma.

Auto A Guida Autonoma Tesla Infarto Pronto Soccorso

