Autismo e Serie TV: Non solo The Good Doctor, ecco 5 serie che ne hanno parlato in modo onesto e originale

📆 02/04/2024 16:38:00

📰 comingsoonit ⏱ Reading Time:

23 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 29%

Publisher: 63%

Intrattenimento Notizia

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da EW, il sequel di Quel pazzo venerdì dovrebbe coinvolgere ben quattro scambi di corpo: di chi si tratta? Quel pazzo venerdì 2, trapelati i primi dettagli della trama: in arrivo quattro scambi di corpoe, stando ai primi dettagli riferiti da EW, sarebbe una teenager “di cattivo umore perché la sua mamma single da tempo vuole finalmente sposare il ristoratore britannico Eric Davis”. Ma perché si parla di quattro scambi di corpi? Pare che Eric, il ristoratore in carriera, abbia a sua volta una figlia. Il suo nome èe pare non andare esattamente d’accordo con Anna. Secondo quanto emerso dai materiali iniziali per le fasi di audizione riportate da EW, Harper dovrebbe scambiarsi con sua madre Anna, mentre Lily finirebbe per scambiarsi di corpo con Tess, la nonna di Harper.inviate alle potenziali star del progetto

Autismo, Serie TV, The Good Doctor, Quel Pazzo Venerdì, Scambi Di Corpo