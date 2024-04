Autismo e Serie TV: Non solo The Good Doctor, ecco 5 serie che ne hanno parlato in modo onesto e originale.

Una specie di scintilla: Su RaiPlay la serie britannica con una protagonista nello spettro dell'autismoLa serie, tratta dal pluripremiato libro di Elle McNicoll, narra le avventure di Addie, adolescente nello spettro che indaga sui processi alle streghe avvenuti secoli prima nella sua città.

Autismo e Serie TV: Non solo The Good Doctor, ecco 5 serie che ne hanno parlato in modo onesto e originale

Autismo e Serie TV: Non solo The Good Doctor, ecco 5 serie che ne hanno parlato in modo onesto e originaleIn occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, vi consigliamo 5 serie tv con protagonisti che si trovano nello spettro autistico: dalla sempre attuale Atypical alla nuovissima Una specie di scintilla, appena arrivata su RaiPlay.

«Io, assieme a mio figlio affetto da autismo: non sempre è facile»Opinionista televisivo è il padre di Tommaso, ragazzo di 27 anni: «La sola cosa che conviene pensare è questo è il chelcio, questa è la vita»

