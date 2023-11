Ausilio: 'Lukaku senza educazione e rispetto. Come ho preso Lautaro'

Per me è un capitolo chiuso dall'8 luglio. L’ultima telefonata? Fu una chiamata decisa, ma nulla particolare. Dissi a Romelu quello che pensavo, dopo un po' di tempo che non riuscivo a sentirlo"., che pure dalla cerimonia del Pallone d’oro di lunedì ha ribadito il suo desiderio di rimanere all’Inter.

Quando prendi un aereo e vai lì a tentare l'1% in una situazione compromessa al 99% rischi di fare brutta figura, ma furono 4 giorni pazzeschi. Mancava solo l'accordo con l'Atletico, c'era una clausola che per fortuna Lautaro non voleva esercitare e lì facemmo un grande lavoro di squadra. Una volta chiuso tutto, ci fu una partita disastrosa, perché lui fece 3 gol e un rigore procurato quella sera.

Era il prescelto, ma si infortunò: avevo già parlato con lui e il papà, la negoziazione andava avanti spedita anche grazie a Mino Raiola Ha buon gusto per il calcio giocato di qualità e fa star bene tutti. Ha creato un bel gruppo e si vede, i risultati non sono solo frutto della prestazione, ma anche di star bene insieme e di voler condividere tempo e spazi.

