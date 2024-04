Aumento salariale nel settore bancario e commerciale in Italia

I bancari si sono visti riconoscere 435 euro in più al mese, oltre agli arretrati.

Anche nel settore del commercio, dell’alimentare e della vigilanza le cifre sono salite, con importi che vanno dai 140 ai 280 euro mensili a cui si è assistito negli ultimi mesi: a unire tutti i rinnovi è stata la questione salariale e l’aver concentrato una parte importante dei negoziati, quando, secondo le stime preliminari, il dato tendenziale annuo è stato del +1,3%, rispetto al +0,8% di febbraio e al + 0,6% di gennaio. Un’accelerazione che ha portato ad un considerevole aumento delle contrattazioniche hanno sfruttato l’onda dei maxi-utili delle banche per farsi riconoscere un aumento mensile, oltre agli arretrat

