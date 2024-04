Aumento delle vittime di incidenti stradali in Italia

Si tratta di 80 uomini e 28 donne. Nello stesso periodo del 2023 erano stati 120. Lo ha calcolato l’Osservatorio Pedoni Asaps – Sapidata: i dati: più di uno al giorno, in media. Un dato che fotografa un autentico stillicidio quotidiano, ma almeno leggermente inferiore a quello rilevato l’anno scorso, quando al 31 marzo il conto aveva già toccato quota(14 morti), seguito da Lombardia (13), Emilia-Romagna (12) e Sicilia (11).

Particolarmente tragico il mese di febbraio, che pur con i suoi due giorni in meno rispetto sia a gennaio che a marzo ha fatto registrare, bilancio sostanzialmente in linea con le 440 del 2023 (mentre il 2022 ne aveva contate addirittura 485). Quanto all’identità delle 108 persone investite in maniera fatale dal primo gennaio in poi, si tratta d

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Furti in aumento nel 2023: ecco quali sono le auto più rubate in ItaliaNel 2023 i furti d'auto sono aumentati del 5% rispetto all'anno precedente: i Suv restano l'obiettivo prediletto

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Povertà assoluta in aumento nel 2023, riguarda 5,7 milioni di famiglieNel 2023, le famiglie in povertà assoluta si attestano all’8,5% del totale delle famiglie residenti, in lieve rialzo rispetto all’8,3% del 2022 e sul livello più elevato di sempre. Si tratta di oltre 2,2 milioni di famiglie per un totale di 5,7 milioni di persone (quest’ultimo dato è sostanzialmente stabile).

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Povertà assoluta in aumento nel 2023: coinvolti 5,7 milioni di personeSale la quota di famiglie indigenti al Nord e al Centro. I minori poveri sono 1,3 milioni

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Nel 2023 ogni romano ha perso 107 ore di vita nel trafficoLo dice il 13° rapporto del TomTom traffic index. La Capitale è la 12° città più trafficata al mondo e tra quelle dove si...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

BYD frena nel quarto trimestre, ma è record di utili nel 2023Negli ultimi tre mesi dello scorso anno “solo” +18,6%, l’aumento meno incisivo dal 2022. Le vendite hanno perso slancio in Cina mentre è in corso una dura guerra dei prezzi

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Nel 2023 dimezzati gli investimenti in startup in Italia, fermi a 1,15 miliardiSecondo un'elaborazione dei dati sugli investimenti in startup fatta da Italian Tech, l'anno si chiude con una flessione del 50% degli investimenti in …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »