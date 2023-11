Aumento delle telefonate al servizio pubblico contro la violenza sulle donne

Dalle 200 telefonate quotidiane si è arrivati alle 400 con picchi tra 450 e 500 se si considerano anche quelle fatte con chat e App. A dirlo è Arianna Gentili, responsabile del servizio pubblico promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2006. Oltre alle adolescenti, sono aumentate le richieste da parte dei genitori, in particolare dalle mamme, preoccupate per le figlie dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.

L'aumento delle telefonate è cominciato proprio il giorno del ritrovamento del cadavere di Giulia. "Di solito questo boom di telefonate - sottolinea la responsabile del 1522 - lo tocchiamo tra il 24/25 e 26 novembre per la. Quest'anno l'eco mediatico del femminicidio di Giulia ha fatto anticipare il picco. E questo perché in tante si sono identificate nella sua situazione. Giulia era una ragazza normale e come lei tante ragazze hanno lasciato il fidanzato e si ritrovano nella sua situazione". C'è stato anche il raddoppio delle richieste dei genitor





