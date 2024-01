Aumento delle pensioni nel 2024

Di tutte le categorie previdenziali e assistenziali sono connesse al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, che ogni anno viene registrato dall'Istat. E l'Inps provvede ogni anno ad adeguare gli importi di conseguenza. L'adeguamento in questione si basa inizialmente su un indice Istat stimato, poi viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno è stato anticipato a dicembre).

Nella legge di bilancio 2024 c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato. La modifica riguarda esclusivamente la classe di importo superiore a 10 volte il trattamento minimo Inps: per queste pensioni viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023. E cosa succede per gli altri pensionati? Vediamo nel dettaglio gli incrementi legati all'adeguamento dei trattamenti all'inflazione dal 1° gennaio 2024, fascia per fascia, dalla più bassa fino alla più alta. Le pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo, cioè fino a





