Aumento della spesa per pensioni dell'Inps nel 2023

Gli adeguamenti all’inflazione degli assegni previdenziali hanno fatto crescere decisamente la spesa per pensioni dell’ Inps . Questa, nel corso del 2023, è aumentata a 269,6 miliardi di euro – comprendendo la voce delle invalidità – con un +6,34%. Anche alla voce delle entrate l’ Inps registra un incremento: i versamenti contributivi sono arrivati a 214,6 miliardi con un aumento del 4,44% rispetto al 2022 (+4,65% rispetto alle previsioni).

Sono stati erogati per le prestazioni temporanee (assegno unico, Naspi, bonus ecc) 38,6 miliardi di euro (+10,16%) con una crescita del 12% per la Naspi e del 38% sull'Assegno unico, che però era stato introdotto in corso d’opera nel 2022 e quindi rappresenta un confronto solo parzial

