Aumento della somministrazione di bromadiolone nel caso di omicidio

Nell’ultimo mese di vita della giovane donna “sembra esserci stato un aumento” della somministrazione di bromadiolone, cioè unnel processo a carico di Alessandro Impagnatiello imputato per l’omicidio, a riferirlo in aula. Secondo l’accusa, l’ex barman – a cui sono contestate quattro aggravanti – avrebbe tentato di avvelenarla prima delle coltellate. Per l’esperto “è impossibile dire quanto tempo è trascorso dalla prima somministrazione”.

Di certo, però, l’assunzione è risultata essere avvenuta “nell’arco di almeno due mesi e mezzo”. Rispondendo alle domande del pm Alessia Menegazzo, il tossicologo ha spiegato che il topicida “ha un sapore amaro”, non percepito dai roditori ma indispensabile per impedire che venga ingerito accidentalmente dall’uomo. Tra gli effetti collaterali del veleno, poi, vi è anche il ““, in quanto la sostanza può causare “piccole emorragie a livello gastrico

Bromadiolone Omicidio Processo Avvelenamento Coltellate Tossicologo

