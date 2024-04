Aumento del prezzo del gas per i clienti domestici vulnerabili

Per il mese di marzo 2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente domestico vulnerabile è pari a 101,50 centesimi di euro per metro cubo (+1,1% su febbraio), tasse incluse. Lo rende noto l'Arera. A partire dal mese di gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, destinato ai soli clienti domestici vulnerabili.

Nell'aggiornamento delle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità, l'Autorità di regolazione precisa i vari costi. L'aumento più consistente è quello per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, il cui costo è salito a 35,21 centesimi di euro (pari al 34,7% del totale della bolletta

