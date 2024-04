Aumento dei controlli per la rimozione delle carcasse abbandonate a Roma

Un aumento dei controlli e interventi più rapidi. Sono queste le linee dal comando Generale della polizia Locale per il piano rimozioni delle carcasse abbandonate. Nell'ultimo anno sono state circa 3 mila le segnalazioni e oltre 2 mila i mezzi su cui è stato possibile procedere con la rimozione. Per le altre la procedura è ancora in corso e il comando sta svolgendo gli accertamenti sul veicolo e sul proprietario.

«L'attenzione sui mezzi abbandonati per la lotta al degrado è alta, abbiamo predisposto maggiori controlli e assicurato tempi di risposta più rapidi» conferma Mario De Sclavis, il comandante della polizia Municipale di Roma. Con le segnalazioni che continuano ad arrivare da tutti i quartieri della città: dal Nomentano, al Tiburtino, alla Cassia fino all'Eur e Monteverde. Automobili, e motorini, abbandonati lungo le strade, sotto i palazzi, nei parcheggi e, in alcuni casi anche nelle aree verdi della Capital

