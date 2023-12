Aumento dei casi di infezione respiratoria dopo l'influenza stagionale

Era previsto per il periodo natalizio il picco d'infezione da SarsCoV2, associato a quello dell'influenza stagionale. E così è stato nonostante la prevenzione vaccinale raccomandata, la gestione mirata dei pazienti nonché le terapie sintomatiche e il ricorso a farmaci specifici nei casi a rischio di evoluzione. Tra i sintomi, prevalentemente a carico delle alte vie respiratorie e persistenti, rinite, tosse stizzosa, faringite, laringite, febbricola.

Una condizione di salute che, anche in questi giorni, sempre più persone si trovano ad affrontare, a infezione dell’influenza stagionale ormai conclusa. Ma perché succede? «È una condizione nota da tempo - ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco - anche se il Covid ha avuto l'effetto di accendere di più i riflettori sulla fase post virus, per via del suo impatto. Vedremo molti casi ancora. E non è più facile dire se sia per il coronavirus o per l'influenza, perché adesso è un grande mix di patogeni in azione





