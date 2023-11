Aumento degli omicidi in ambito familiare in Italia

L'ultima fotografia aggiornata risale a qualche giorno fa ed è firmata dal ministero dell'Interno: da gennaio a oggi, si legge nel report curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale, in Italia sono stati commessi 285 omicidi. E sono 102 le vittime donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste, sottolinea l'analisi del Viminale, 53 hanno trovato la morte per mano del partner o di un ex partner.

Una statistica drammatica che, chiarisce l'indagine, è aumentata rispetto allo scorso anno e che rischia di crescere ancora da qui ai prossimi mesi. Guardando i numeri, aggiornati al 12 novembre, si vede un aumento dei delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 120 a 125 (+4%), e risulta in salita, rispetto al 2022, sia il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 56 diventano 58 (+4%), che quello delle relative vittime donne, le quali da 51 passano a 53 (+4%





