Aumento degli incendi durante i festeggiamenti di Capodanno

Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Un numero in aumento rispetto allo scorso anno quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore di interventi è stato registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 101.

In aumento i feriti gravi: quest'anno ci sono stati due casi con prognosi superiore ai quaranta giorni, per ferita d’arma da fuoco, rispetto a un caso dell’anno precedente; mentre sono stati 25 i casi, con prognosi superiore ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d’artificio, rispetto ai 10 casi dell’anno precedente. Infine, le proiezioni dei dati sui feriti lievi, hanno fatto registrare lo stesso dato dello scorso anno ovvero 10 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, per ferita d’arma da fuoco, mentre dai 159 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d’artificio, si è passati agli attuali 232 cas





