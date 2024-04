Aumentano i casi di tumore al prostata ma aumentano anche le cure

Aumentano i casi di tumore al prostata ma sono sempre maggiori le armi per combatterlo specialmente con la prevenzione: i numeri italiani, cos'è il test del Psa e le nuove cure in questo campoCome fare prevenzionedovrebbero sfiorare i tre milioni contro la metà dei casi che nel 2020 si ebbero in tutto il mondo.

spiegano gli esperti sul documento consultabile online. Le differenze sono notevoli se si parla di nazioni progredite rispetto ai Paesi a basso reddito ma anche in caso di diagnosi con malattia in fase avanzata", al primo posto come cancro negli uomini.

ha spiegato a Repubblica il prof. Tommaso Cai, direttore dell'U.O. di Urologia dell'Ospedale di Trento e segretario della Società italiana di andrologia . Inoltre, il Psa" non costituisce un marcatore specifico del tumore alla prostata, ma indica solamente che questa è in uno stato non ottimale di salute e non permette di identificare quale sia l'aggressività del cancrola visita dall'urologo dovrebbe essere consuetudine anche e soprattutto nelle persone che hanno parenti che hanno affrontato la malattia. Ottime notizie, infine, anche dalle

Tumore Al Prostata Prevenzione Cure Medicina Commissione Sul Cancro Alla Prostata

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Le uova non aumentano il colesterolo: "Possono mangiarle anche le persone a rischio"Un nuovo studio mostra che i livelli di colesterolo restano simili tra le persone che consumano uova per la maggior parte dei giorni...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Imbroglio Superbonus, perché serve una commissione d'inchiesta: firma anche tuIl Superbonus ha premiato gli imbroglioni. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Superbonus e bonus edilizi hanno avuto un impatto...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Proposte di legge sulla cybersicurezza: aumentano le pene per la divulgazione di notizie di provenienza illecitaGli emendamenti presentati al ddl sulla cybersicurezza prevedono pene più severe per chi divulga notizie di provenienza illecita. Le proposte di legge sono ispirate da recenti fatti di cronaca e hanno il sostegno di parte della maggioranza.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Par condicio, Follini: 'Abolire la commissione di vigilanza'Il punto di vista di Marco Follini per Adnkronos

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Bari, la denuncia di Verini (Pd): “Qualcuno della commissione Antimafia ha trasmesso a un giornale…“Alcune frasi che ieri, in seduta secretata della commissione Antimafia, ha pronunciato la magistrata Romanazzi della sezione misure preventive del tribunale di Bari oggi erano presenti sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Evidentemente qualche membro della commissione Antimafia le ha riferite. Questo è un fatto gravissimo“.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Salute: relazioni sociali modellano cervello, 5 amici stretti numero perfettoPsichiatri: 'Isolamento e cattive amicizie aumentano il rischio di disturbi mentali nei giovani'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »