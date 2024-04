Aumentano i candidati a sindaco

Oltre alla riconferma del primo cittadino Enzo Salera per il centrosinistra, Arturo Buongiovanni del centrodestra e Giuseppe Sebastianelli del terzo polo stanno per scendere in campo anche tre donne a capo dei rispettivi movimenti politici. Sono Maria Palumbo che guiderà la lista Unione Popolare Cassino, Paola Polidoro per “Iammi Cassino” e probabilmente Barbara Alifuoco per Azione.